3 رحلات تقلع من مطار القاهرة بعد تأخرها بسبب سوء أحوال الطقس بالسعودية

3 رحلات تقلع من مطار القاهرة بعد تأخرها بسبب سوء أحوال الطقس بالسعوديةالأربعاء، 31 يناير 2018 10:27 م
مطار القاهرة الدولى
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء تأخر إقلاع 3 رحلات متجهات إلى المملكة العربية السعودية لسوء أحوال الطقس التى تشهدها أراضى المملكة، وأقلعت جميع الرحلات مسجلة تأخير بين 3 ساعات وساعة واحدة.
وقال مصدر ملاحى، إن الرحلة رقم 380 التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية والمتجهة إلى مدينة جدة تأخر إقلاعها نحو 140 دقيقة، بينما أقلعت الرحلة رقم 322 التابعة للخطوط السعودية والمتجهة إلى أبها بعد تأخر دام نحو 65 دقيقة، ورحلة رقم 170 المتجهة إلى مدينة جدة والتابعة لشركة نسمة رقم 170 إلى جدة بعد تأخر دام نحو 155 دقيقة.
وأفاد المصدر، أن سلطات المطار نسقت مع محطات الشركة لاستضافة ركاب الرحلات بإحدى صالات الترانزيت ووجهت بتواجد فريق من العلاقات العامة لتقديم الخدمات ومساعدة الركاب حتى إتمام إقلاع الرحلات.
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