27 طائرة تغادر إلى المدن السياحية المصرية لنقل أكثر من ألفى سائح

27 طائرة تغادر إلى المدن السياحية المصرية لنقل أكثر من ألفى سائحالأربعاء، 31 يناير 2018 09:17 م
مطار القاهرة الدولى
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولى خلال 24 ساعة الماضية انطلاق 27 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران إلى المدن السياحية المصرية لنقل ألفين و231 سائح مصري وعربي واجنبي لقضاء إجازاتهم.
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.
وشهد المطار انطلاق 6 رحلات إلى الغردقة، و7رحلات إلى شرم الشيخ و 6 رحلات إلى الأقصر و5 رحلات إلى أسوان ورحلة واحدة لكل من مرسي علم وأبو سمبل وبرج العرب.
إضافة تعليق
مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018
الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة