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27 طائرة تغادر إلى المدن السياحية المصرية لنقل أكثر من ألفى سائح

الأربعاء، 31 يناير 2018 09:17 م
27 طائرة تغادر إلى المدن السياحية المصرية لنقل أكثر من ألفى سائح مطار القاهرة الدولى


كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال 24 ساعة الماضية انطلاق 27 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران إلى المدن السياحية المصرية لنقل ألفين و231 سائح مصري وعربي واجنبي لقضاء إجازاتهم. 
 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم. 
 
وشهد المطار انطلاق 6 رحلات إلى الغردقة، و7رحلات إلى شرم الشيخ و 6 رحلات إلى الأقصر و5 رحلات إلى أسوان ورحلة واحدة لكل من مرسي علم وأبو سمبل وبرج العرب. 
 
 

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