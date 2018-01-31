232 رحلة دولية وداخلية تقلع من مطار القاهرة على متنها أكثر من 21 ألف راكب

232 رحلة دولية وداخلية تقلع من مطار القاهرة على متنها أكثر من 21 ألف راكبالأربعاء، 31 يناير 2018 11:12 م
مطار القاهرة الدولى
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء انطلاق 232 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل 21 ألف و231 راكب من مختلف الجنسيات.
وأفاد مصدر ملاحى أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 102 رحلة دولية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت كافة رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي لليوم الأربعاء انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.
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