video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 07:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

يوسف الكرارتى طفل دمياطى يعشق البرمجة ويبتكر لعبة عن التاريخ المصرى.. صور

الأربعاء، 31 يناير 2018 05:00 ص
يوسف الكرارتى طفل دمياطى يعشق البرمجة ويبتكر لعبة عن التاريخ المصرى.. صور يوسف محمد الكرارتى


دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

يوسف محمد الكرارتى طالب بالصف الثانى الإعدادى يعشق الكمبيوتر والبرمجة وحلمه الكبير أن صبح مبرمجا شهير وخاصة وأنه تعلم البرمجة من خلال مواقع تعليم البرمجة على الإنترنت.

يقضى يوسف أغلب وقته داخل كلية العلوم، حيث إنه عضو بمركز الإبداع العلمى بمدينة دمياط الجديدة ويشارك بمشروعه الخاص وهو عبارة عن لعبة فكرتها تعليم التاريخ المصرى بداية من العصر الحجرى وحتى العصر الحديث، كما تركز اللعبة على الشخصيات التاريخية.

وأوضح أن الهدف من اللعبة التعليم والإحساس بالمتعة، فضلا عن معرفة التاريخ المصرى وقصص مثل علاقة الآلهة وقصة كل إله فيها مثل إيزيس وأوزوريس، مضيفا أن لغة البرمجة تسهل من عملية تعلم اللغات مع الفارق أنك فى البرمجة تتعلم التسلسل المنطقى لمفردات تلك اللغة مما يجعلها أكثر سهولة.

وأعرب يوسف عن أمله فى أن يكون له شأن كبير فى يوم من الأيام، وأن يقدم لوطنه مصر اختراعات فى مجال الكمبيوتر يسهم فى نمو وارتقاء بلاده، مضيفا: أقضى معظم وقتى على اللاب توب لأتعلم البرمجة بنفسى.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. محافظ دمياط لمعاونيه: "يعنى إيه كل المناقصات يتم ترسيتها على مقاول واحد؟"

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

لغه البرمجه

العاب الاطفال

مركز الابداع العلمى

كليه العلوم

جامعه دمياط

دمياط الجديده



لا تفوتك
هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة