يوسف الكرارتى طفل دمياطى يعشق البرمجة ويبتكر لعبة عن التاريخ المصرى.. صور





دمياط عبده عبد البارى

يوسف محمد الكرارتى طالب بالصف الثانى الإعدادى يعشق الكمبيوتر والبرمجة وحلمه الكبير أن صبح مبرمجا شهير وخاصة وأنه تعلم البرمجة من خلال مواقع تعليم البرمجة على الإنترنت.

يقضى يوسف أغلب وقته داخل كلية العلوم، حيث إنه عضو بمركز الإبداع العلمى بمدينة دمياط الجديدة ويشارك بمشروعه الخاص وهو عبارة عن لعبة فكرتها تعليم التاريخ المصرى بداية من العصر الحجرى وحتى العصر الحديث، كما تركز اللعبة على الشخصيات التاريخية.

وأوضح أن الهدف من اللعبة التعليم والإحساس بالمتعة، فضلا عن معرفة التاريخ المصرى وقصص مثل علاقة الآلهة وقصة كل إله فيها مثل إيزيس وأوزوريس، مضيفا أن لغة البرمجة تسهل من عملية تعلم اللغات مع الفارق أنك فى البرمجة تتعلم التسلسل المنطقى لمفردات تلك اللغة مما يجعلها أكثر سهولة.

وأعرب يوسف عن أمله فى أن يكون له شأن كبير فى يوم من الأيام، وأن يقدم لوطنه مصر اختراعات فى مجال الكمبيوتر يسهم فى نمو وارتقاء بلاده، مضيفا: أقضى معظم وقتى على اللاب توب لأتعلم البرمجة بنفسى.



























