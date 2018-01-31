وفد من "تحديث الصناعة" يبحث الخدمات المقدمة من المركز لإحدى شركات الصناعات الغذائية

وفد من "تحديث الصناعة" يبحث الخدمات المقدمة من المركز لإحدى شركات الصناعات الغذائيةالأربعاء، 31 يناير 2018 02:56 م
طارق قابيل
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
زار وفد من مركز تحديث الصناعة صباح اليوم مصنع أوريون للصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم استعراض الخدمات التى تم تقديمها للشركة من قبل مركز تحديث الصناعة.
وقال مركز تحديث الصناعة فى بيان له، إن شركة أوريون للصناعات الغذائية بدأت إنتاجها من مركزات الفواكة والخضروات المجففة فى مطلع عام 2013، مشيرًا إلى أنه تم تقديم عدة خدمات منها محور شهادات الجودة والتوافق مع متطلبات الاسواق العالمية والتى ساهمت فى زيادة مبيعات الشركة الى مايقرب من أربعة أضعاف وبنسبة 75 % صادرات من إجمالى المبيعات.
كما ناقش الجانبان خطة عمل الشركة مع المركز خلال عام 2018 والتى ستركز على نظام تخطيط الموارد باستخدام انظمة الحاسب الألى المتقدمة إضافة إلى دراسة نظم ترشيد استخدام الطاقة واستخدام أساليب توليد الكهرباء من خلال أنظمة الطاقة الشمسية.
إضافة تعليق
مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018
الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة