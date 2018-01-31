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وفد من "تحديث الصناعة" يبحث الخدمات المقدمة من المركز لإحدى شركات الصناعات الغذائية

الأربعاء، 31 يناير 2018 02:56 م
وفد من "تحديث الصناعة" يبحث الخدمات المقدمة من المركز لإحدى شركات الصناعات الغذائية طارق قابيل


كتب إسلام سعيد
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زار وفد من مركز تحديث الصناعة صباح اليوم مصنع أوريون للصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم استعراض الخدمات التى تم تقديمها للشركة من قبل مركز تحديث الصناعة.
 
وقال مركز تحديث الصناعة فى بيان له، إن شركة أوريون للصناعات الغذائية بدأت إنتاجها من مركزات الفواكة والخضروات المجففة فى مطلع عام 2013، مشيرًا إلى أنه تم تقديم عدة خدمات منها محور شهادات الجودة والتوافق مع متطلبات الاسواق العالمية والتى ساهمت فى زيادة مبيعات الشركة الى مايقرب من أربعة أضعاف وبنسبة 75 % صادرات من إجمالى المبيعات.
 
كما ناقش الجانبان خطة عمل الشركة مع المركز خلال عام 2018 والتى ستركز على نظام تخطيط الموارد باستخدام انظمة الحاسب الألى المتقدمة إضافة إلى دراسة نظم ترشيد استخدام الطاقة واستخدام أساليب توليد الكهرباء من خلال أنظمة الطاقة الشمسية.
 

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