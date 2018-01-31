وفد من الصناعات يلتقى "السجينى" لمناقشة ارتفاع واردات الأوانى المنزلية التركية





كتبت: دانه الحديدى

يلتقى وفد من شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الصناعات، الأحد المقبل، إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة ارتفاع نسبة واردات الادوات المنزلية التركية إلى مصر، الأمر الذى يؤثر سلبا على صناعة الأدوات المنزلية المحلية.

ويناقش الاجتماع الإجراءات التى يمكن اتخاذها لخفض نسبة واردات الأدوات المنزلية التركية، خاصة وأن تركيا تعطى دعما للمصدرين يتراوح من 17 إلى 22%، فى الوقت الذى تنخفض فيه الجمارك التى تفرضها مصر على الواردات التركية إلى 0%، بموجب عدد من الاتفاقات التجارية.