وفد من الصناعات يلتقى "السجينى" لمناقشة ارتفاع واردات الأوانى المنزلية التركية

وفد من الصناعات يلتقى "السجينى" لمناقشة ارتفاع واردات الأوانى المنزلية التركيةالأربعاء، 31 يناير 2018 02:00 ص
ادوات منزلية - ارشيفية
كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق
يلتقى وفد من شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الصناعات، الأحد المقبل، إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة ارتفاع نسبة واردات الادوات المنزلية التركية إلى مصر، الأمر الذى يؤثر سلبا على صناعة الأدوات المنزلية المحلية.
ويناقش الاجتماع الإجراءات التى يمكن اتخاذها لخفض نسبة واردات الأدوات المنزلية التركية، خاصة وأن تركيا تعطى دعما للمصدرين يتراوح من 17 إلى 22%، فى الوقت الذى تنخفض فيه الجمارك التى تفرضها مصر على الواردات التركية إلى 0%، بموجب عدد من الاتفاقات التجارية.
إضافة تعليق
ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا
"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة