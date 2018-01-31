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وزير الطاقة اللبنانى: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحدود البحرية من إسرائيل

الأربعاء، 31 يناير 2018 04:59 م
وزير الطاقة اللبنانى: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحدود البحرية من إسرائيل ميشال عون


رويترز
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قال وزير الطاقة اللبنانى سيزار أبى خليل، اليوم الأربعاء، إن لبنان تعهد بحماية حدوده البحرية من التهديدات الإسرائيلية، وأضاف فى تصريحات تلفزيونية أن لبنان سيستخدم كل الوسائل المتاحة لصد العدوان الإسرائيلى الذى أعلن اليوم.

ووصفت إسرائيل مناقصة لبنانية لاستكشاف النفط والغاز فى منطقة متنازع عليها على الحدود البحرية بين البلدين بأنها "مستفزة للغاية" وحثت الشركات الدولية على عدم التقدم بعطاءات.

ووصف الرئيس اللبنانى ميشال عون التعليقات بأنها "تهديد". 


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