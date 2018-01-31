وزير الدفاع اللبنانى يؤكد سيادة بلاده على أرضه ومياهه الإقليمية





(أ ش أ)

أكد وزير الدفاع اللبنانى يعقوب رياض الصراف أن لبنان بأسره متمسك بحقوقه وسيدافع عن موارده.

وأضاف الصراف فى تصريح صحفى اليوم أن بلاده لا يخضع لمنطق التهديد والوعيد ونؤكد سيادته على ارضه ومياهه الاقليمية وموارده النفطية بما فيها البلوك 9".

وفى السياق ذاته، أعتبر "حزب الله" اللبنانى ان تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى افيجدور ليبرمان هى تعبير جديد عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة فى ثروات لبنان وأرضه ومياهه وتندرج فى إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة

وقال فى بيان اصدره اليوم إننا إذ نعبر عن تأييدنا لمواقف المسؤولين اللبنانيين ضد هذا العدوان الجديد.. نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح فى التصدى الحازم لأى اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلى صرح بأن إسرائيل هى صاحبة الحق فى التنقيب على الغاز وليس لبنان مضيفا أن البلوك رقم 9 ينتمى إلى حقل كريش الواقع فى المياه الإسرائيلية.