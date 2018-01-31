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وزير الخارجية الألمانى: برلين بحاجة لبحث التطورات بشأن الملف النووى الإيرانى

الأربعاء، 31 يناير 2018 04:18 م
وزير الخارجية الألمانى: برلين بحاجة لبحث التطورات بشأن الملف النووى الإيرانى وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابرييل


رويترز
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قال وزير الخارجية الألمانى، زيجمار جابرييل، إن بلاده بحاجة لبحث التطورات الصعبة القادمة من إيران، جاء ذلك فى تصريحات بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى القدس، اليوم الأربعاء.

وكانت صحيفة دير شبيجل الألمانية، أوردت هذا الشهر، أن ألمانيا تسعى لحشد حلفائها الأوروبيين من أجل الموافقة على فرض عقوبات جديدة على إيران، فى محاولة لمنع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من إنهاء اتفاق دولى يكبح برنامج طهران النووة.

وقال نتنياهو، الذى كان ألغى لقاء مع جابرييل، فى أبريل، بعد لقائه مع مجموعة من منتقدى تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين، إنه يفضل أن يتحدث عن الجوهر وليس الشعارات، فيما يتعلق بحل الدولتين، وتعتبر ألمانيا نفسها واحدة من أقرب حلفاء إسرائيل وعلاقات التعاون والتجارة بين البلدين قوية.

 


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