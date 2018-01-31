video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الثقافة السابق يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الأربعاء، 31 يناير 2018 08:37 م
وزير الثقافة السابق يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب وزير الثقافة السابق بمعرض الكتاب


كتب لؤى على
إضافة تعليق

قام الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق اليوم الأربعاء بزيارة جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدا بتميز الجناح وأقسامه.
 
وقال النمنم إن تواجد الأزهر في معرض الكتاب وتوسعه المستمر هو دلالة صحة للمعرض وللأزهر الشريف، موضحًا أن هناك تعاونا دائما بين الأزهر ووزارة الثقافة.
 
وأبدى وزير الثقافة السابق سعادته لاختيار الشيخ مصطفى عبدالرازق، شيخ الأزهر الراحل، شخصية جناح الأزهر لهذا العام، مضيفًا أنه لا يستغرب الإقبال الكبير على جناح الأزهر، لكنه يشعر بالسعادة الحقيقية كون معظم زوار المعرض من الشباب وطلاب الجامعات.
 
ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تتصدى لـ7 شائعات 13x يوما.. لا صحة لتأجيل الفصل الدراسى الثانى بالمدارس أسبوعين.. الأزهر ينفى حذف تونس من قائمة الدول الإسلامية.. "التموين" تؤكد: لا زيادة أسعار السكر.. وندعم المواطن بـ150 رغيفا شهريا

الازهر الشريف

معرض الكتاب

جناح الازهر

حلمى النمنم



لا تفوتك
السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة