وزير الثقافة السابق يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب

وزير الثقافة السابق يزور جناح الأزهر بمعرض الكتابالأربعاء، 31 يناير 2018 08:37 م
وزير الثقافة السابق بمعرض الكتاب
كتب لؤى على
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قام الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق اليوم الأربعاء بزيارة جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدا بتميز الجناح وأقسامه.
وقال النمنم إن تواجد الأزهر في معرض الكتاب وتوسعه المستمر هو دلالة صحة للمعرض وللأزهر الشريف، موضحًا أن هناك تعاونا دائما بين الأزهر ووزارة الثقافة.
وأبدى وزير الثقافة السابق سعادته لاختيار الشيخ مصطفى عبدالرازق، شيخ الأزهر الراحل، شخصية جناح الأزهر لهذا العام، مضيفًا أنه لا يستغرب الإقبال الكبير على جناح الأزهر، لكنه يشعر بالسعادة الحقيقية كون معظم زوار المعرض من الشباب وطلاب الجامعات.
ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
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