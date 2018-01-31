وزير البترول: حقل "ظهر" يوفر 2.5 مليار دولار سنويا





كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر نجحت فى تشغيل حقل "ظهر" بوقت قياسى، والعالم يراقب مصر فى نجاح التشغيل، موضحاً أن المعدل العالمى لبدء الإنتاج 6 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسواق وأعمال"، على فضائية "ON Live"، مع الإعلامى أيمن صلاح، حقل "ظهر" للغاز الطبيعى ساهم فى تقليل استيراد الغاز، مشيراً إلى أن "ظهر" يوفر 2.5 مليار دولار سنوياً.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بالإسراع فى الإنتاج لكى يعود على المواطن المصرى، مشيراً إلى أن مصر لديها كفاءات بشرية عالية ومتميزة.

وأشار وزير البترول، إلى أنه سيتم ربط 2.7 مليار قدم بنهاية 2018، لافتاً إلى أن الوقت عامل مهم للبدء فى الإنتاج.

وأوضح الوزير، أن إجمالى استثمارات حقل "ظهر" تصل إلى 12 مليار دولار، مضيفاً أنه تم إنفاق 5 مليار دولار بالمرحلة الأولى.

وذكر وزير البترول، أن حقل "ظهر" يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وسننجح فى ربط كامل الإنتاج بنهاية 2018، مشيراً إلى أنه يتم تقديم كامل الدعم لشركة "إينى" الإيطالية.