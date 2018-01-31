وزيرة الثقافة: الجناح السعودى بمعرض الكتاب فخر لمصر (صور)

كتب مصطفى عنبر تصوير خالد كامل

افتتح السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، جناح المملكة العربية السعودية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك بحضور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودى والدكتور خالد النامى الملحق الثقافى السعودى بالقاهرة وهيثم الحاج على رئيس هيئة الكتاب وأعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية بالقاهرة.

وقام بن سعيد والسفير قطان والوزيرة إيناس عبد الدايم، بجولة تفقدية لكل العارضين والناشرين داخل جناح المملكة بالمعرض، واستمعوا لشرح مفصل من كل عارض عن معروضاته.

وأشادت ايناس عبد الدايم بتميز الجناح السعودى بالمعرض، وقالت: "فخر لنا ولمصر أن يكون الجناح السعودى فى المعرض بهذا الشكل"..وأضافت: "كل سنة والسنة دى بالذات فيه مفاجآت كتير جدا ومشاريع ضخمة جدا عرضت هنا".

كما أشادت وزيرة الثقافة باستخدام التكنولوجيا بشكل كبير فى تعريف معانى الإسلام للعالم كله من خلال الجناح السعودى.