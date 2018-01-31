واشنطن بوست: الحكومة الأمريكية استعانت بـ"فوربس" لإعداد قائمة الكرملين





كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على قائمة الكرملين التى أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، وهى قائمة تضم عددا من الشخصيات الروس أصحاب النفوذ المرتبطين بالكرملين.

وقالت الصحيفة إن هذه القائمة كانت متطلبا قانونيا من أجل مشروع قانون العقوبات الذى وافق عليه الكونجرس العام الماضى، لكن قبل إعلان القائمة، كانت هناك مخاوف لدى بعض رجال الأعمال الروس من أن ترد أسماؤهم فيها، حتى أنهم سعوا للحصول على جوازات سفر أجنبية للهروب من العقوبات.

لكن بعد صدور القائمة غير الرسمية هذا الأسبوع سخر منها بعض المسئولين الروس، كما قال رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف إنه يعتقد فى هذه الحالة أن عدم الإدراج فى هذه القائمة يتطلب أسسا لطلب التسجيل بها. وأثارت تلك القائمة اندهاش كثر من المراقبين لأنها استخدمت مصادر عامة مثل قائمة فوربس للمليارديرات الروس. وقال الخبير فى شئون روسيا ببراج مارك جاليوتى، فى تغريدة، إنها لقائمة غير السرية تم وضعها فى قبل متدربين فى يومين.

ومن ضمن الأسماء الواردة بها فى قائمة الشخصيات السياسية والتى تضم 114 اسما أبرزهم وزير الخارجية سيرجى لافروف والسكرتير الصحفى لبوتين ديمترى بيركوف.

أما القائمة الثانية فضمت 96 من المديرين التنفيذيين أبرزهم رومان أبرامفيتش مالك نادى تشلسى الإنجليزى. ومن ضمن كل الأسماء فى القائمتين، هناك 22 تعرضوا للعقوبات بالفعل من الولايات المتحدة.