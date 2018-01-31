نيابة التبين تحبس 4 عاطلين سرقوا طن حديد من شركة 4 أيام





كتب محمد عبد الرازق

أمرت نيابة التبين، بحبس 4 عاطلين قبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة نقل بدون لوحات معدنية، لسرقتهم طن حديد من داخل شركة للحديد 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة التبين بطريق التبادل دائرة القسم من القبض على "تامر.ف.ع" 37 سنة عاطل، سابق اتهامه فى قضايا، و"رمزى.س.ع" 20 سنة عاطل، و"حسين.د.ا" 19 سنة عاطل، و"مصطفى.ص.ح" 20 سنة عاطل، أثناء استقلالهم سيارة نقل بدون لوحات معدنية محمل بـ"طن" من الحديد.

وبالكشف الفنى على السيارة برقمى الشاسية والموتور، تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2948 لسنة 2014م جنح مركز قليوب بتاريخ 8/4/2014م بلاغ "سلامة سيد أحمد محمد".

وبمناقشتهم عن مصدر السيارة وما عليها من حمولة، اعترفوا بسرقة حمولتها من داخل شركة حديد بأسلوب "التسلق"، وأقر الأول بشرائه السيارة من أحد الأشخاص "حسن.ا.ا" جارى ضبه بمبلغ 3 آلاف جنيه، وهى من متحصلات السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.