ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية بعد تثبيت الدولار الجمركى

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية بعد تثبيت الدولار الجمركىالأربعاء، 31 يناير 2018 05:56 م
عمرو الجارحى وزير المالية
كتب أحمد يعقوب
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ينشر "اليوم السابع" منشور الأسعار رقم 1 لسنة 2018 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك والخاص بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى طبقا لقرار وزيرالمالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 15/2/2017، والتى سيتم العمل بها اعتبارا من يوم 1 فبراير وحتى 28 فبراير 2018.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى بيان لها، عن اسـتمرار تثبيت سعر الدولار الجمـركى على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من الاثنين أول فبراير 2018 ولمدة شهر حتى 28/2/2018 .
يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول شـهر ديسمبر 2017 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيها حتى 31/12/2017.
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