نقابة "الاتصالات" تعلن دعمها للسيسى لولاية ثانية لاستكمال المشروعات القومية





كتبت: هبة السيد

أعلنت نقابة العاملين فى مجال الاتصالات والمحمول، دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى لترشحه فى الانتخابات الرئاسية لفترة ولاية ثانية لاستكمال المشروعات القومية الكبيرة فى جميع المجالات وخاصة النهوض بقطاع الاتصالات والمعلومات ليصبح إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي وتنمية القدرات البشرية.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم إن قطاع الاتصالات من القطاعات الهامة والضرورية التى تساهم في نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي بنسبة 8%.

وقال حمد النبراوي رئيس النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات إنه قطاع الاتصالات سيشهد انشاء 10 مشروعات في الاتصالات حتي عام 2025 لتوفير قرابة 4 ملايين ونصف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف النبراوي أن أهم الإنجازات للرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع الاتصالات هو إطلاق الجيل الرابع ومشروع الشبكة الرابعة وهي الشركة المصرية للاتصالات "we" وكانت النقابة قد طالبت بإطلاقها كشركة وطنية لم تخرج إلى النور إلا فى عهد الرئيس السيسي وضبط أداء الشركات فضلا عن افتتاح أول مصنع للهواتف المحمول في محافظة أسيوط في اطار تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

وأشار الى أن الاستمرار على تطوير قطاع الاتصالات وتعظيم الاستفادة من المقومات والقدرات البشرية أهم الدعائم التى يساندها الرئيس ونحن نثمن هذا الدور الإيجابى والفعال خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن وزير الاتصالات والمعلومات المهندس ياسر القاضي يعمل حاليا علي اطلاق خدمات " 5G" قريبا بجانب خدمات الـ4G" .

وقال إن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس مصطفى عبد الواحد يبذل مجهودا كبيرا فى ضبط اداء قطاع الاتصالات والشبكات الاربعة للمحمول.