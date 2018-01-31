ندب رئيس مدينة قطور بالغربية لديوان عام محافظة الدقهلية

لحين بلوغه سن المعاش..
ندب رئيس مدينة قطور بالغربية لديوان عام محافظة الدقهليةالأربعاء، 31 يناير 2018 01:46 ص
اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية
الغربية - عادل ضرة
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أصدر اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، القرار رقم 51 لسنة 2018 بندب اللواء إبراهيم شمس الدين رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، للعمل بديوان عام محافظة الدقهلية بدرجته المالية، لحين بلوغه السن القانونية للمعاش.
كان محافظ الغربية قد تلقى قرار وزير التنمية المحلية بندب رئيس مركز ومدينة قطور، وتم إخطار رئيس المدينة بالقرار عن طريق اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة.
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