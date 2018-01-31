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الأربعاء، 31 يناير 2018 08:32 م
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 10 أشخاص فى استهداف الجيش اليمنى لتجمعات ميليشا الحوثى بصنعاء

الأربعاء، 31 يناير 2018 07:00 م
مقتل وإصابة 10 أشخاص فى استهداف الجيش اليمنى لتجمعات ميليشا الحوثى بصنعاء قوات الجيش اليمنى


أ ش أ
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استهدفت مدفعية الجيش اليمنى اليوم الأربعاء تجمعات مليشيا الحوثى فى منطقة (جربة اليامي) بمديرية نهم شرقى صنعاء ، مما أسفر عن مقتل وإصابة 10 حوثيين.

ونقل الموقع الرسمى للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر ميدانى قوله : "إن طائرات التحالف العربى استهدفت مواقع وآليات للمليشيا الحوثية فى منطقة فضحة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء ، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا بالإضافة إلى تدمير آليات وأطقم قتالية".


وتصدت المقاومة الشعبية اليمنية لعدة محاولات تسلل ميليشيا الحوثى فى مناطق العشاش، وعبل الشواهرة، والجمرى، وجبل رابضة، بجبهة قيفة، فى مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء وعقب ذلك قصفت المليشيا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة القرى السكنية فى مديريتى ولد ربيع وناطع مما أسفر عن مقتل طفل بالإضافة إلى تضرر العديد من المنازل.

 


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