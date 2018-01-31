مقتل قيادات حوثية بارزة فى مواجهات على الحدود السعودية

مقتل قيادات حوثية بارزة فى مواجهات على الحدود السعوديةالأربعاء، 31 يناير 2018 10:34 م
الحوثيون - أرشيفية
(أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية فى محافظة حجة، اليوم الأربعاء، بمقتل قيادات حوثية بارزة وعدد من العناصر فى المليشيات فى مواجهات على الحدود السعودية.
وأوضحت المصادر، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن من بين القيادات التى لقيت مصرعها، ما يسمى رئيس استخبارات جبهة الحدود فى ميليشيا الحوثي، المدعو محمد أحمد على العاسي، والقيادى الميدانى على الكحلاني.
وأشارت المصادر إلى أن العاسى والكحلانى من أهم القيادات الحوثية البارزة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن والحدودية مع السعودية، كما أن العاسى يعتبر من قيادات الصف الأول الميدانية فى ميليشيا الحوثي.
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