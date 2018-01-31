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الأربعاء، 31 يناير 2018 08:33 م
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مقتل قائد فى "جبهة النصرة"و3 آخرين فى هجوم للجيش السورى بإدلب

الأربعاء، 31 يناير 2018 05:26 م
مقتل قائد فى "جبهة النصرة"و3 آخرين فى هجوم للجيش السورى بإدلب سوريا


أ ش أ
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لقى قائد ما يسمى محور أبو الضهور فى جبهة النصرة المدعو أبو مصعب السورى و3 قياديين آخرين مصرعهم، فيما لاذ آخرون بالفرار، فى هجوم شنه الجيش السورى على المسلحين من محورين رئيسيين جنوب شرق وجنوب غرب مطار أبو الضهور العسكرى بإدلب.

وذكرت مصادر فى الجيش السورى، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش السورى تواصل توسيع نطاق سيطرتها فى محيط مطار "أبو الضهور" العسكرى ثانى أكبر قاعدة عسكرية فى إدلب، حيث وضعت هدفا رئيسيا بعد استعادة مطار أبو الضهور تمثل فى تأمين الخاصرة الشمالية للمطار بالسيطرة على مركز الناحية، التى تعد أحد أكبر معاقل تنظيم "جبهة النصرة" فى ريف إدلب الجنوبى الشرقي.


وأوضحت المصادر أن السيطرة على بلدة "أبو الضهور" وقريتى "الخفية والجفر" لها أهمية استراتيجية كونها ستؤمن شريط حماية لمطار أبو الضهور بعمق يزيد على 5 كيلومترات، وستشكل بوابة لتنفيذ عمليات استباقية هجومية نحو أكبر معاقل "جبهة النصرة" فى بلدة سراقب وفى ريف إدلب الشرقي.


وأشارت إلى أن وحدات الجيش السورى تقوم حاليا بنشر وتثبيت عدة نقاط عسكرية قوية لتكون خطوط حماية ورصد لتحركات المجموعات المسلحة فى ريف إدلب الشرقى.


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