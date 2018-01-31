مطار القاهرة يشهد انطلاق 102 رحلة لمصر للطيران خلال 24 ساعة

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية 102 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران، لتنقل جمعيها 9 آلاف و498 راكبا من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى بأن معظم رحلات مصر للطيران شهدت معظمها انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، عدا الرحلات التى شهدت تأخرا لدقائق بسبب موجة الطقس السيئ فى مطارات الوصول، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية.