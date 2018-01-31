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مصر للطيران تنظم ندوة لتأهيل وتدريب الشباب بمعرض الكتاب..صور

الأربعاء، 31 يناير 2018 01:47 م
مصر للطيران تنظم ندوة لتأهيل وتدريب الشباب بمعرض الكتاب..صور ندوة لمصر للطيران بمعرض الكتاب


كتبت-رحاب نبيل
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نظمت مصرللطيران اليوم الأربعاء ندوتها الأولى بقاعة لطيفة الزيات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان "مصرللطيران وتأهيل وتدريب الشباب" والتي تحدث فيها الطيار هادى الشقنقيرى رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب عن الخدمات والدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية مصرللطيران للشباب لتأهيلهم لسوق العمل كما تحدث أيضا  جمال الجزار رئيس قطاع الكرنك للسياحة عن خدمات قطاع السياحة بالشركة (الكرنك) ودوره في تشجيع السياحة الداخلية. 

وقدمت مصرللطيران للحضور في الندوة كروت تخفيض 50 % على الدورات التى تقدمها أكاديمية مصرللطيران للتدريب وهدايا تذكارية للفائزين فى المسابقة التى أقيمت فى نهاية الندوة تتضمن أسئلة عن مصرللطيران.

وكان نتاج الندوة الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب برئاسة الطيار هادى الشقنقيرى  والهيئة المصرية  العامة للكتاب برئاسة الدكتورهيثم الحاج على والذى بموجبه ستقدم الأكاديمية دورات تدريبية متنوعة لموظفى الهيئة على أعلى مستوى.

ومن المقرر ان تنظم مصرللطيران ندوتها الثانية بالمعرض غدا الخميس بعنوان "من قلب مصر لقلب العالم" والتى تتناول أنشطة مصرللطيران وشركاتها التابعة والخدمات والمميزات التى تقدمها الشركة الوطنية لعملائها.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تشارك فى الدورة الـ49  للمعرض أيضا بجناح متميز للطفل على هيئة نموذج طائرة يقوم من خلاله الطفل بتجربة سفر واقعية، معتمداً على نفسه فى جميع الخطوات من الدقيقة الأولى لوصوله المطار ومروره بمنطقة التفتيش والجوازات وحتى صعوده على متن طائرة مصر للطيران، وكذلك تجربة يؤدى خلالها الأطفال دور الطيار والمضيف والمضيفة، وضابط الأمن.

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