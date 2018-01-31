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مصرع طفلة غرقا بترعة أبو مسعود بأبو المطامير فى البحيرة

الأربعاء، 31 يناير 2018 10:44 م
مصرع طفلة غرقا بترعة أبو مسعود بأبو المطامير فى البحيرة جثة - أرشيفية


البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقيت طفلة مصرعها غرقا بترعة قرية أبو مسعود بجوار الطريق الصحراوى أمام الكيلو 53، وتم نقل الجثة لمستشفى العامرية المركزى.

 

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير بغرق طفلة بترعة تابعة لقرية أبو مسعود بجوار الطريق الصحراوى بدائرة المركز .

 

وبالفحص تبين غرق الطفلة جنا وليد أيمن عبد المنعم 5 سنوات، مقيمة بقرية أبو مسعود التابعة لمركز شرطة أبو المطامير، وتم نقل الجثة لمستشفى العامرية المركزى، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.


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