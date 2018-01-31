مسح: من المستبعد ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل

مسح: من المستبعد ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميلالأربعاء، 31 يناير 2018 03:41 م
أرشيفية
رويترز
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أظهر مسح لرويترز اليوم الأربعاء أنه من المستبعد ارتفاع أسعار النفط كثيرا فوق 70 دولارا للبرميل فى 2018 نظرا لأن السوق حبيسة بين قوتين متضادتين هما تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك وارتفاع الإنتاج فى الولايات المتحدة.
وتوقع المسح الذى شمل 34 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمى مزيج برنت فى المتوسط 62.37 دولار للبرميل فى 2018 ارتفاعا من 59.88 دولار فى توقعات المسح الشهرى السابق.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأمريكى الخفيف فى المتوسط 58.11 دولار للبرميل فى 2018 ارتفاعا من 55.78 دولار وفق توقعات المسح الذى أجرى فى ديسمبر. ويبلغ متوسط سعر الخام منذ بداية 2018 نحو 63.63 دولار للبرميل.
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