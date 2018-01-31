مستشار ياسر عرفات: مصر ليست دولة فقيرة وغنية بشعبها





كتبت نورهان حسن

نشر محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، عبر فيها عن حبه وتقديره لمصر خاصة بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاحه مرحلة الإنتاج المبكر لحقل ظهر للغاز الطبيعى، اليوم الأربعاء.

وقال "رشيد": "مصر ليست دولة فقيرة بل أُفقرت وأُهملت و أيضا عانت ويلات ما بعد 2011 ، مصر دولة زاخرة بثروات طبيعية لم تسثمر أو تكتشف بعد لكنها على الطريق إن شاء الله، مصر غنية بشعبها و التفافه حول مؤسسات الدولة لتثبيت الأمن و الإستقرار و بناء المستقل، لذلك كله تحيا مصر و تمضي بثبات".



