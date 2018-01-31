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خالد صلاح
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مسؤول روسى: ثمة إمكانية لتقارب ناجح بين الكوريتين

الأربعاء، 31 يناير 2018 12:01 ص
مسؤول روسى: ثمة إمكانية لتقارب ناجح بين الكوريتين ممثلى كوريا الشمالية والجنوبية


أ ش أ
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 قال السفير الروسى إلى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجورا إن بلاده ترى إمكانية تقارب ناجح بين الجارتين الكوريتين ، على نحو كفيل بوقف تجارب الصواريخ النووية التى تجريها بيونج يانج.

وفى تصريح لوكالة (إنترفاكس) اليوم الثلاثاء ، قال ماتسيجورا إنه "فيما يتعلق بتوقف بيونج يانج عند هذه المرحلة أو استمرارها فى تطوير برنامجها ، فإنه يصعب علينا الجزم بما يدور فى رؤوس القادة الكوريين الشماليين من أفكار وخطط فى هذا الصدد ، وأظن أن الكثير سيعتمد على مجريات الأمور على صعيد العلاقات فيما بين الكوريتين."


ورأى المسؤول الروسى أن "بيونج يانج تدرك أن اختبارا نوويا آخر أو إطلاق صاروخ آخر لن يضع علامة استفهام على مستقبل التقارب بين الكوريتين فحسب، وإنما هو كفيل بتقويض هذا التقارب."


وأضاف "من وجهة نظرى، إذا ما نجح هذا التقارب، واستشعرت بيونج يانج آفاقا لتعميق التعاون مع جارتها الجنوبية، فإن ذلك من شأنه أن يعزز احتمالات إقلاعها عن عمل اختبارات نووية أو إطلاق المزيد من الصواريخ."


وأكد المسؤول الروسى أنه إذا "ما ذاق الكوريون على الجانبين طعم استئناف التواصل، فإن ذلك سيكون عاملا قويا جدا للحيلولة دون انزلاق الموقف فيما بينهما إلى مزيد من التوتر."


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