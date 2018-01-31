مدير ثقافة جنوب سيناء: تكوين فرقة قومية شعبية تمثل التراث السيناوى





جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال حمد شعيب، مدير ثقافة جنوب سيناء - بناء على توجيهات الدكتور أحمد عواض رئيس الهية العامة لقصور الثقافة، وماهر كامل رئيس لهئية قصور الثقافة بالقناة وسيناء، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء – إنه تمت الموافقة على تكوين فرقة قومية شعبية ممثلة للتراث السيناوى وتكوين متحف لتراث السيناوى.

وأكد حمد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" موافقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تكوين فرقة قومية شعبية تمثل لثرات السيناوى للمحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم تكوين متحف دخل منى مديرية الثقافة خاص بمنتقيات التراث السيناوى، ويضم المتحف نموذج من الأثواب البدوية المطرزة وأغطية الراس واللثام والخرز والبكارج والمصحن.

وأشار حمد إلى انطلاق القوافل الثقافية بوادى مندر بمدينة شرم الشيخ اليوم ولمدة 15 يوما وتضم 7 ورش منها فنون تشكلية وتدريب على أعمال الخرز وأشغال يدوية، وأشعار ثقافية وأدب ومسرح، وتدوير المخلفات الزائدة بالمنزل، لعمل عرائس وأشكال أخرى تسفيد من الأسرة.