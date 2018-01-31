مدير أمن سوهاج: تأمين تنفيذ 32 حالة تعد على أملاك الدولة بأخميم وطهطا

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القوات تمكنت من تأمين " 9 " حالة تعد على أراض زراعية على مساحة " 15 قيراط ، وحالة تعد علي أملاك الدولة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 450 إداري المركز لسنة 2018 .

وتابع: "أما فى مركز شرطة أخميم تمكنت القوات من تأمين تنفيذ "22 " حالة تعد علي أراضي زراعية علي مساحة 19 قيراط و 2 سهم ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 449 إداري المركز " .

وأشار مدير أمن سوهاج ، إلى أن عملية التأمين برئاسة اللواء مساعد المدير لقطاع الشمال واللواء مساعد المدير للتدريب والأفراد وأنها تأتى فـي إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بالتواجد الأمني المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتنفيذاً لخطة المديرية فـي هذا الشأن.