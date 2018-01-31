video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 07:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن سوهاج: تأمين تنفيذ 32 حالة تعد على أملاك الدولة بأخميم وطهطا

الأربعاء، 31 يناير 2018 07:33 ص
مدير أمن سوهاج: تأمين تنفيذ 32 حالة تعد على أملاك الدولة بأخميم وطهطا اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج


سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، أن القوات بالمديرية تمكنت من تأمين تنفيذ 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية بطهطا وأخميم.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القوات تمكنت من تأمين  " 9 " حالة تعد على أراض زراعية على مساحة " 15 قيراط ، وحالة تعد علي أملاك الدولة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 450 إداري المركز لسنة 2018 . 

وتابع: "أما فى  مركز شرطة أخميم تمكنت القوات من تأمين تنفيذ "22 " حالة تعد علي أراضي زراعية علي مساحة  19 قيراط و 2 سهم ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 449 إداري المركز " . 

 

وأشار مدير أمن سوهاج ، إلى أن عملية التأمين برئاسة اللواء مساعد المدير لقطاع الشمال واللواء مساعد المدير للتدريب والأفراد وأنها تأتى فـي إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بالتواجد الأمني المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتنفيذاً لخطة المديرية فـي هذا الشأن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 42 حالة تعد على الأراضى الزراعية بجرجا وأخميم

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

مدير امن سوهاج

ازالات

تعديات



لا تفوتك
هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة