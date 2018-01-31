مديرية تضامن الإسكندرية تسلم 966 فيزا تكافل و كرامة لعملاء جدد





الإسكندرية - جاكلين منير

قامت إدارة وسط التابعة لمديرية التضامن بالاسكندرية ، بتسليم فيزا تكافل وكرامة للعملاء بجميع الوحدات التابعه للادارة ما عدا وحدة أبيس التى انتقلت اليها اللجنة للتسليم تيسيرا على العملاء وذلك بإجمالى "966" فيزا.

يذكر أن برنامج تكافل وكرامة هو جزء من شبكة الحماية المجتمعية ، والذي تساهم به الحكومية المصرية لوصول الدعم لمستحقيه ، من الأسر بدون عائل وبها أطفال من سن الميلاد حتى 18 سنة ، والأرامل والمطلقات ، علاوة على كبار السن فوق 60 عاما والأيتام ومرضى العظام وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب نسب العجز وغيرهم من غير القادرين والمستحقين.