مديرية تضامن الإسكندرية تسلم 966 فيزا تكافل و كرامة لعملاء جدد

مديرية تضامن الإسكندرية تسلم 966 فيزا تكافل و كرامة لعملاء جددالأربعاء، 31 يناير 2018 10:23 م
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن
الإسكندرية - جاكلين منير
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قامت إدارة وسط التابعة لمديرية التضامن بالاسكندرية ، بتسليم فيزا تكافل وكرامة للعملاء بجميع الوحدات التابعه للادارة ما عدا وحدة أبيس التى انتقلت اليها اللجنة للتسليم تيسيرا على العملاء وذلك بإجمالى "966" فيزا.
يذكر أن برنامج تكافل وكرامة هو جزء من شبكة الحماية المجتمعية ، والذي تساهم به الحكومية المصرية لوصول الدعم لمستحقيه ، من الأسر بدون عائل وبها أطفال من سن الميلاد حتى 18 سنة ، والأرامل والمطلقات ، علاوة على كبار السن فوق 60 عاما والأيتام ومرضى العظام وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب نسب العجز وغيرهم من غير القادرين والمستحقين.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مسعد عبد النعم محمد الحسنين
خمسة شهور ولم استلم الفيزا
تقدمت في شهر اغسطس 2017 الى مكتب الشئون الإجتماعية بمحلة حسن مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية .... للحصول على معاش الكرامة لكبار السن واكملت كل الأوراق المطلوبة ولحد الآن لم تصل الفيزا بالرغم ان عمري 65 سنة وثلاثة شهور وليس عندي أي عمل اعيش منه ..ارجو مساعدتي في سرعة استخراج الفيزا الخاصة بي ..رقمي القومي هو 25210101601551
عدد الردود 0
بواسطة:
مسعد عبد النعم محمد الحسنين
شكوى الى الدكتورة وزيرة التضامن
تقدمت في شهر اغسطس 2017 الى مكتب الشئون الإجتماعية بمحلة حسن مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية .... للحصول على معاش الكرامة لكبار السن واكملت كل الأوراق المطلوبة ولحد الآن لم تصل الفيزا بالرغم ان عمري 65 سنة وثلاثة شهور ..ارجو مساعدتي .رقمي القومي هو 25210101601551