مديرية الشباب والرياضة بدمياط تنفذ مبادرة "قيمنا من تراثنا"





دمياط - معتز الشربينى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بدمياط برئاسة علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة برنامج التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار "قيمنا من تراثنا" بمركز شباب ميت الخولى.

وأشار جاد فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن المبادرة تهدف إلى غرس القيم والأخلاق بين النشء وتصحيح المفاهيم الدينية لديهم، تعميق الصلة بين النشء والقيم والأخلاق، علاوة على زيادة الانتماء والولاء للوطن.

وأضاف "جاد"، أن المبادرة تحتوى على عدة محاور أهمها العزلة الفكرية عند النشء المسلم، وتعديل الضوابط الأخلاقية عبر المنتديات الإلكترونية، والقيم المصرية القديمة وكيفية الاستفادة منها والتعاون والتكافل فى التربية، النشء المسلم بين العقل والعاطفة.