محلب يبحث مع وزيرة الإسكان العراقية جهود إعادة الإعمار فى العراق





بغداد (أ ش أ)

بحث مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب اليوم الأربعاء مع وزيرة الإعمار والإسكان العراقية آن نافع أوسي، جهود إعادة الإعمار في العراق وخاصة في المناطق المحررة من "داعش".

وذكر بيان لوزارة الإعمار العراقية في بيان أودته وكالة أنباء الإعلام العراقي أن محلب سيزور علي رأس وفد رفيع المستوي مدينة الموصل للاطلاع على اوضاعها، في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد خارجي رفيع المستوي للمدينة بعد تحريرها.

وأكدت أوسي، أهمية التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في قطاعات البنى التحتية والخدمية والمشاريع الإستراتيجية وتفعيل دور الاستثمار للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني، معربة عن استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدخول الشركات المصرية للعمل في العراق.

وأوضح البيان أن اللقاء عقد بحضور مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ونائب وزير الاسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية ومجموعة من ممثلي الشركات المصرية، والسفيرين المصري والعراقي.