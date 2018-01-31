video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محلب يبحث مع وزيرة الإسكان العراقية جهود إعادة الإعمار فى العراق

الأربعاء، 31 يناير 2018 03:04 م
محلب يبحث مع وزيرة الإسكان العراقية جهود إعادة الإعمار فى العراق محلب


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب اليوم الأربعاء مع وزيرة الإعمار والإسكان العراقية آن نافع أوسي، جهود إعادة الإعمار في العراق وخاصة في المناطق المحررة من "داعش".

 

وذكر بيان لوزارة الإعمار العراقية في بيان أودته وكالة أنباء الإعلام العراقي أن محلب سيزور علي رأس وفد رفيع المستوي مدينة الموصل للاطلاع على اوضاعها، في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد خارجي رفيع المستوي للمدينة بعد تحريرها.

 

وأكدت أوسي، أهمية التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في قطاعات البنى التحتية والخدمية والمشاريع الإستراتيجية وتفعيل دور الاستثمار للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني، معربة عن استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدخول الشركات المصرية للعمل في العراق.

 

وأوضح البيان أن اللقاء عقد بحضور مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ونائب وزير الاسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية ومجموعة من ممثلي الشركات المصرية، والسفيرين المصري والعراقي.

 

 

 

 


إضافة تعليق

محلب

العراق

اعمار العراق

ابراهيم محلب



لا تفوتك
الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

دفتر أحوال المواطن.. قارئة تشكو ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء فى الزاوية الحمراء .. ومناشدة للمسئولين بوقف الإسراف فى استخدام المياه بطريق القطامية.. وأهالى قرية نواج بالغربية يناشدون تصليح الأعمدة الكهربائية

دفتر أحوال المواطن.. قارئة تشكو ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء فى الزاوية الحمراء .. ومناشدة للمسئولين بوقف الإسراف فى استخدام المياه بطريق القطامية.. وأهالى قرية نواج بالغربية يناشدون تصليح الأعمدة الكهربائية

آبو: مطرب لبنانى ترجم "3 دقات" للإسبانية وأرسل مقطعًا لى وأعجبتنى

آبو: مطرب لبنانى ترجم "3 دقات" للإسبانية وأرسل مقطعًا لى وأعجبتنى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة