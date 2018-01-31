محكمة إيرانية تقضى بحبس أمريكى إيرانى وزوجته 27 و16 عاما على التوالى





رويترز

صدر حكم فى إيران على إيرانى يحمل الجنسية الأمريكية بالسجن لمدة 27 عاما وعلى وزوجته بالسجن 16 عاما وفقا لما ذكره الزوج فى رسالة من السجن نشرتها مواقع مدافعة عن حقوق الإنسان.

واعتقل كاران وفادارى وهو مواطن أمريكى وأفارين نيسارى التى تحمل بطاقة إقامة دائمة فى الولايات المتحدة فى يوليو 2016. وهما يملكان معرضا للفنون واتهما فى بادئ الأمر بإقامة حفلات مختلطة لدبلوماسيين أجانب وحيازة مشروبات كحولية فى منزلهما.

لكن أسرتهما قالت فى التماس عام 2017 إنهما واجها فيما بعد اتهامات أكثر خطورة منها "التجسس" و"محاولة قلب نظام الحكم" و"التداول فى التآمر على الأمن الوطني".

وقال وفادارى فى خطاب أرسله من سجن إيفين ونشره مركز حقوق الإنسان فى إيران أمس الثلاثاء إن محكمة ثورية فى طهران أصدرت الأحكام عليهما الأسبوع الماضى لكن "الاتهامات الأمنية العارية من الصحة" أسقطت. ووصف الأحكام بأنها ظالمة واستبدادية.

ولم يتضح ما هى الاتهامات التى صدر الحكم على الزوجين بسببها. ولم يتسن الاتصال بالهيئة القضائية الإيرانية للتعليق، وأمام الزوجين مهلة 21 يوما لاستئناف الحكم.

وينتمى وفادارى إلى الطائفة الزرادشتية وهى أقلية فى إيران وقال إن جهاز المخابرات التابع للحرس الثورى يستهدفه بسبب "أنشطته الدولية" فى مجال الفنون وبسبب جنسيته المزدوجة.

وقال "هذا يعنى أننى وزوجتى وكل زرادشتى مزدوج الجنسية يعود إلى بلده ليستثمر فى وطنه الذى يحبه سيتعرض لخطر فقد ممتلكاته ويجبر على مغادرة البلاد".

ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة وهو وضع يمنع مسؤولى السفارات الغربية من زيارة المعتقلين، وذكرت رويترز فى نوفمبر الماضى إن الحرس الثورى الإيرانى اعتقل 30 على الأقل من مزدوجى الجنسية منذ 2015 أغلبهم فى اتهامات تتعلق بالجاسوسية.