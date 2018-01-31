محافظ كفر الشيخ : إقامة مجمع مزارع دواجن بطاقة إنتاجية 6 ملايين طائر

أكد اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيح إن الدولة تدعم إنتاج مياه الشرب حتى تصل إلى المواطن في أبعد تجمع سكنى وأطراف الشبكات بجوده عالية، وضمان معالجة مياه الصرف الصحى بما يحقق الحفاظ على البيئة، مضيفًا أن مياه الشرب والصرف الصحى من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميا.

جاء خلال مناقشة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء خطة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة، آفاق 2018-2019.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيتم متابعة المخطط الجديد للتنمية بشمال شرق البرلس، لإنشاء مجمع مزارع دواجن بطاقة إنتاجية 6 ملايين طائر ، مرحلة أولى ، وبورصة زراعية دولية، وبورصة دولية للدواجن ومجمع متكامل لأسواق الجملة، وإقامة مجمع طبى بشرق مدينة كفرالشيخ على مساحة 65 فدانا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات تحت الدراسة.