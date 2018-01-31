محافظ بني سويف يزور "الكوم الأحمر" ويحث الشباب على تحويل قريتهم لنموذجية





بنى سويف- هانى فتحى وأيمن لطفى

زار المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف قرية الكوم الأحمر مركز بني سويف ضمن برنامجه الميداني لتفقد الخدمات والالتقاء بالمواطنين في القرى ، حيث رافقه في جولته رؤساء القطاعات الخدمية ورئيس المدينة ورئيس الوحدة القروية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وتابع المحافظ الأنشطة التنموية التي بدأت القرية تنفيذها للحاق بمشروع المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة في 40 وحدة قروية تضم أكثر من 1000 قرية وتابع على مستوى المحافظة ، موجهاً بالتسهيلات اللازمة لزيادة هذه المشروعات والأنشطة لتشمل كافة جوانب حياة المواطن.

وحرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين والحديث معهم وتعريفهم بالمشروع الطموح الذي تسير في تنفيذه بني سويف خاصة مشروع "قرية منتجة ومحافظة مصدرة" لتوفير فرص عمل لشباب القرية ، وتحويل الريف إلى مراكز إنتاج بجودة عالية وتنافسية ،بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تستهدف رفع المستوى التعليمي والثقافي للمواطن القروي ليكون داعماً وركيزة أساسية لخطة الدولة التنموية.

وحث المحافظ الشباب على المشاركة في تحويل القرية إلى نموذجية في التعليم والرياضة والطرق والإنتاج والثقافة وفرص العمل ، مؤكداً على أن التنمية والارتقاء بالقرية هي مسؤولية أهالي القرية إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، ومطالباً بضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل هذا الهدف ، خاصة مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ومتطوعين من الأهالي والكوادر المتميزة من كل قرية من منطلق المسؤولية المجتمعية والعرفان بالجميل لمجتمعهم الذي نشأوا وتربوا فيه.

ومن ناحية أخرى بحث المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف تنفيذ خطوات عملية في الوقت القريب بالتعاون مع الجامعة في مجال التدريب المهني لتوفير عمالة سويفية مدربة على أعلى مستوى ،وفتح آفاق جديدة في قطاع فرص العمل لتشغيل الشباب ، وتعظيم الفرص الممكنة له داخل سوق العمل ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتسهيل تشغيل الشباب وتحسين المستوى المعيشي للمجتمع السويفي

جاء ذلك خلال حضوره لفعاليات اجتماع مجلس جامعة بني سويف ، في حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، والدكتور علاء عبد الحليم والدكتور محمد خضر نائبي رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس من العمداء والأساتذة بكليات الجامعة

حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تخدم جهود التنمية بالمحافظة من خلال توسيع دائرة التعاون بين المحافظة والجامعة من أجل النهوض بالمستوى المعيشي للمواطن السويفي في كل المجالات ،والارتقاء بمنظومة الخدمات والمرافق والمجالات الاستثمارية والتنموية المتعددة

حيث أعرب رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن عن تقدير أعضاء المجلس لحرص محافظ بني سويف على التواجد الدائم في اجتماعات المجلس ،والذي يثمر عن نتائج فعلية ومستمرة وخطوات عملية في مجالات تنموية عديدة ، والتي ستنعكس ثمارها على المجتمع بأكمله، مؤكداً على أن الجامعة دائماً تسعى إلى توسيع وتفعيل دورها المجتمعي للارتقاء بكل جوانب حياة المواطن من خلال مساعدة الأجهزة التنفيذية وتنفيذ عدد من المبادرات النوعية في هذا الشأن.

و شهد الاجتماع موافقة مجلس جامعة بنى سويف على المذكرة المقدمة من لجنة الضبط المالى والإدارى بمنح العاملين مكافأة متغيرة مرتبطة بالأداء الوظيفى ومعايير التقييم المحددة من قبل اللجنة ومن الموارد الذاتية بالجامعة والكليات.

وأكد رئيس الجامعة فى تصريحات له اليوم ، على أهمية تحفيز العاملين من خلال المكافأت المالية والتى تساعد فى تحسين مستوى الاداء الوظيفى وتخلق الرغبة لديهم للعمل التعاوني الفعال بما يكفل تحقيق العديد من الإنجازات التى تستهدفها الجامعة فى الفترة المقبلة كما تساعد فى رفع كفاءة العنصر البشرى بجانب التدريب المستمر ، فضلا عن التقليل من الظواهر المعوقة لسير العمل.