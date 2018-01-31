محافظ بنى سويف: إعانة عاجلة لـ 16 من الأسر الأولى بالرعاية

محافظ بنى سويف: إعانة عاجلة لـ 16 من الأسر الأولى بالرعايةالأربعاء، 31 يناير 2018 07:54 م
اجتماع المحافظ الأسبوعى
بنى سويف :هانى فتحى
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قرر المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، صرف مساعدات إنسانية عاجلة لعدد 16 أسرة من الأولى بالرعاية لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وتوفير متطلباتهم الأساسية ضمن خطة المحافظة لتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطن البسيط.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الأسبوعى بالمواطنين لبحث شكواهم ومشاكلهم التى تتعلق ببعض الخدمات الحيوية والجوانب الحياتية المختلفة، وذلك فى حضور السكرتير العام اللواء عصام العلقامى، والسكرتير العام المساعد اللواء خميس أبو الفضل، وعدد من التنفيذيين المختصين، لسرعة ايجاد الحلول العاجلة لكل ما يطرح من مشكلات ومطالب خلال اللقاء.
وتنوعت المشكلات والمطالب فى عدد من القطاعات الخدمية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والرى والصحة وبعض المطالب الحياتية والاجتماعية للمواطنين، حيث تم مناقشتها فى اللقاء والاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ الحلول لها فى أسرع وقت ممكن.
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