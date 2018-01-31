محافظ القاهرة: تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنه جار العمل على منح رؤساء الأحياء الضبطية القضائية، لضبط من يلقى القمامة فى الشارع، كما سيتم تفعيل توقيع غرامات مالية أيضا وذلك لرفع مستوى النظافة فى شوارع العاصمة، مشيرا إلى أن ذلك فى إطار تطبيق مبادرة تغيير السلوك لدى مواطنى القاهرة متمثلة فى حملة "خليك زى آدم .. مترميش حاجة على الأرض".

وأضاف محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، ان تعديل سلوك المواطنين يتطلب كثير من الوقت والجهد، ولابد أن نشرك الإعلام فى المبادرة لتحقيق الهدف المنشود، ولابد من وضع لافتات فى كل مكان، خاصة فى المدارس والمستشفيات.

وقال المحافظ لابد أن نبدأ بأنفسنا، فعلى كل موظف بالمحافظة أن يشارك فى نظافة مكتبه ولا ينتظر من ينظف له، مبديا استياءه الشديد من سلوكيات الموظفين الخاطئة، قائلا : بلاقى سجاير على السلم وأنا نازل ولابد من تحسين السلوك وأغلب المكاتب اللى فيها موظفات نظيفة وتشرح القلب لانهم بطبيعتهم بينظفوا.