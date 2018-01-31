محافظ الإسكندرية يبحث تجهيزات منتدى شباب الإسكندرية "شارك.. ابدع" فى مارس





الإسكندرية - جاكلين منير

اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مع الشباب المشاركين فى التجهيز لمنتدى شباب الإسكندرية "شارك.. ابدع" الذى من المقرر له الانعقاد فى النصف الثانى من مارس 2018 ويستهدف شريحة الشباب من سن 18 وحتى سن 26 عاما والمقيدين بجامعات حكومية أو غير حكومية أو بمعهد فنى.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وآمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.

وأكد المحافظ على أن المنتدى يهدف إلى إدماج الشباب بشكل واقعى مع رجال الفكر والثقافية والخبراء والمعنيين والمسئولين بكافة القضايا المطروحة وتبادل الرؤى والمقترحات للوصول إلى حلول حقيقية قابلة للتطبيق، ودعم التفاعل والحوار البناء بين كافة الشباب من كافة الجهات والأطياف سواء كانت علمية أو سياسية أو فكرية بشكل حضارى، تشجيع الشباب على تقديم الآراء والمقترحات المبنى على رؤية علمية والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية المختلفة باختلاف ثقافاتهم، ومشاركة الشباب بشكل واقعى وفعال فى عملية التنمية بجوانبها المختلفة، وإبراز دور الشباب فى الإبداع والتفكير، وإسهام الشباب فى صناعة توجه عام وتشكيل كتلة قادرة على القيادة، والاهتمام بالدراسات المستقبلية وعالم الأفكار الابتكارية والتطلع إلى المستقبل، ودعم المشروعات الشبابية المبنية على أسس علمية ابتكارية طموحة، ايجاد التواصل المجتمعى بين الشباب والمسئولين.

وخلال الاجتماع تم استعراض المحاور المقترحة للمنتدى والتى تتضمن تطوير التعليم وصناعة قادة المستقبل، مكافحة التطرف والإرهاب وتجديد الخطاب الدينى، الشباب والهجرة والحد من البطالة، المشاركة السياسية للشباب، الشباب وتكنولوجيا العصر، والشباب وتنمية المشروعات الصغيرة، كما استعرض الشباب ورش العمل التى من المقرر إقامتها خلال المنتدى.