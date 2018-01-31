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مجلس جامعة المنيا يقرر إنشاء مركز أنشطة لذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 31 يناير 2018 08:13 م
مجلس جامعة المنيا يقرر إنشاء مركز أنشطة لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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قرر مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد الموافقة على إنشاء مركز لأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة وإعتماد اللائحة الخاصة به ليكون نواة لتجميع طلاب الجامعة من متحدي الإعاقة ويكون مزوداً بجميع الأجهزة التى تساعدهم فى ممارسة أنشطتهم المختلفة الرياضية والعلمية والثقافية.

واستعرض الدكتور "أبو المجد" خطة الجامعة واستعداداتها لاستقبال أسبوع الجامعات المصرية الأول لمتحدى الإعاقة، واستعدادات اللجان المتخصصة بالإدارة الهندسية والصيانة واللجان النوعية المسئولة عن استقبال الوفود والتغذية والإقامة ومرافقة الوفود، مشيراً بأن الجامعة أصبحت نموذجاً يحتذي به في مبانيها ومرافقها بعد ما تم تهيئتها لاستقبال متحدي الإعاقة، لافتاً إلي ما تم إنتهائه من تطوير المدن وتزويدها بتجهيزات ودورات مياه خاصة لمتحدي الإعاقة، والإنتهاء من تطوير الآثاث والمطعم المركزى، بالإضافة إلى رصف الطرق والأرصفة داخل الحرم الجامعى، لتسهيل الحركة والتنقل للطلاب من متحدي الإعاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا، بحضور اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محى الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديري مركزي ضمان الجودة والاعتماد، ومركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، والمستشار القانونى، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس، بالإضافة إلي حضور نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

 


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