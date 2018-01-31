مجلس النجف ينفى تسلم قوة من بغداد مطار المحافظة

مجلس النجف ينفى تسلم قوة من بغداد مطار المحافظةالأربعاء، 31 يناير 2018 06:01 م
قوات الجيش العراقى
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نفى رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة النجف خالد الجشعمى، اليوم الأربعاء، تسلم أى قوة من بغداد إدارة مطار المحافظة.
وأوضح الجشعمى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن وفدا برئاسة مدير هيئة الطيران المدنى فى مطار بغداد على كاظم، وصل اليوم إلى المحافظة وقدم طلبا لاستلام إدارة المطار، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوفد بأن إدارة المطار يجب أن تكون حصرا من المحافظة، مشيرا إلى أن الوفد تفهم الأمر وغادر المحافظة، مؤكدا عدم وصول أى قوة لتسلم المطار.
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