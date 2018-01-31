video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس النجف ينفى تسلم قوة من بغداد مطار المحافظة

الأربعاء، 31 يناير 2018 06:01 م
مجلس النجف ينفى تسلم قوة من بغداد مطار المحافظة قوات الجيش العراقى


أ ش أ
إضافة تعليق

نفى رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة النجف خالد الجشعمى، اليوم الأربعاء، تسلم أى قوة من بغداد إدارة مطار المحافظة.

وأوضح الجشعمى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن وفدا برئاسة مدير هيئة الطيران المدنى فى مطار بغداد على كاظم، وصل اليوم إلى المحافظة وقدم طلبا لاستلام إدارة المطار، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوفد بأن إدارة المطار يجب أن تكون حصرا من المحافظة، مشيرا إلى أن الوفد تفهم الأمر وغادر المحافظة، مؤكدا عدم وصول أى قوة لتسلم المطار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محلب يبحث مع وزيرة الإسكان العراقية جهود إعادة الإعمار فى العراق

العراق تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر ومشاركتها فى مؤتمر إعادة الإعمار

مسؤول كويتى: ألف شركة ورجل أعمال يشاركون فى مؤتمر إعادة إعمار العراق

العراق: المالكى والعبادى تحت خيمة "الدعوة" ولا يوجد انفصال عن الحزب

محلب يلتقى حيدر العبادى لتسليمه رسالة من السيسى تتعلق بدعم العراق

الجيش العراقى

العراق

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة