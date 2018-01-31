مجلس إدارة "أورنج" يوافق على زيادة رأسمالها إلى 16 مليار جنيه





كتب هانى الحوتى

وافق مجلس إدارة شركة أورنج مصر للاتصالات، على الاكتفاء بما تم تغطيته فى المرحلة الأولى من الاكتتاب دون إعادة طرح الأسهم المتبقية مرة أخرى مع تعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسى للشركة وفقا لما أسفر عنه الاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر.

وأصبحت المادة 6 بعد التعديل، حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 20 مليار جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 16.32 مليار جنيه موزعا على عدد 1.632 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وأصبحت المادة 7 بعد التعديل هى يتكون رأس مال الشركة من 1.632 مليار سهم موزعة بين ام تى تليكوم اس سى آر ال وجنسيتها بلجيكية وتمتلك 1.622 مليار سهم، و100 مليون سهم للاكتتاب العام.