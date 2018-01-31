ماكرون: فرنسا الشريك الاقتصادى والتجارى الأول لتونس

ماكرون: فرنسا الشريك الاقتصادى والتجارى الأول لتونسالأربعاء، 31 يناير 2018 08:05 م
ماكرون
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق
قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه ناقش مع الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى تعزيز التعاون الثنائى ومستجدات الأوضاع بالمنطقة وملف مكافحة الإرهاب.
وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفى، أن محاربة البطالة فى تونس من التحديات المهمة لاستقرار البلاد، موضحاً أن فرنسا الشريك الاقتصادى والتجارى الأول لتونس فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الرئيس التونسى لمواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن استقرار ليبيا مهم جداً لاستقرار المنطقة.
إضافة تعليق
مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018
الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة