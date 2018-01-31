ماكرون: فرنسا الشريك الاقتصادى والتجارى الأول لتونس





كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه ناقش مع الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى تعزيز التعاون الثنائى ومستجدات الأوضاع بالمنطقة وملف مكافحة الإرهاب.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفى، أن محاربة البطالة فى تونس من التحديات المهمة لاستقرار البلاد، موضحاً أن فرنسا الشريك الاقتصادى والتجارى الأول لتونس فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الرئيس التونسى لمواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن استقرار ليبيا مهم جداً لاستقرار المنطقة.