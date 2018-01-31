لجنة الدراما بـ"الأعلى للإعلام" تجتمع بغرفة السينما لمناقشة مشكلات القطاع





كتب محمد السيد

بدأ منذ قليل، الاجتماع المغلق الذى تعقده لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المخرج محمد فاضل، مع عدد من منتجى الدراما التليفزيونية وأعضاء غرفة صناعة السينما، فى مقر المجلس بماسبيرو.



يشارك فى الاجتماع المخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحسن علم الدين، ومحمد خفاجى، وشريف مندور، وهشام عبد الخالق من أعضاء الغرفة، وعدد من أعضاء اللجنة.



وكانت لجنة الدراما بالمجلس قد ناقشت فى اجتماعها مع منتجى الدراما التليفزيونية خلال الأسبوع الماضى، عددا من المشكلات التى تواجهها صناعة الدراما، وفى مقدمتها احتكار بعض المنتجين لإنتاج الدراما التليفزيونية، والمضاربة فى أسعار النجوم، ومطالبة اللجنة بعودة الدولة للمشاركة فى الإنتاج، ومشكلة القرصنة وتأثيرها على عائد الإنتاج الدرامى، كما طالبت اللجنة خلال الاجتماع السابق بوضع استراتيجية واضحة لتوجه الدولة فى الإعلام والثقافة حاليا.