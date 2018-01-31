كتاب "الحب فى القرآن الكريم".. دعوة لمحبة الآخر فى جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتاب "الحب فى القرآن الكريم".. دعوة لمحبة الآخر فى جناح الأزهر بمعرض الكتابالأربعاء، 31 يناير 2018 02:55 م
غلاف الكتاب
كتب لؤى على
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يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي بن محمد بن طلال الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، ويعرض الكتاب في الركن الخاص بإصدارات مجلس حكماء المسلمين.
ويستعرض الهاشمي في كتابة مباحث الحب، مشددًا على أن الحب أصل الخلق، وأن الله الرحمن الرحيم الودود خلق العالم من الحب ومن أجل الحب أيضا، وأنه بالحب يعود الإنسان إلى الله.. وفي حب الآخرين يتناول مؤلف الكتاب مباحث حب الناس جميعًا وحب أهل الكتاب والمؤمنين، مشددًا على أن الله جعل حقوقًا لكل بني آدم وفرض احترام الآخرين والقسط والرحمة والصفح وعدم البغض وأن ندفع بالتي هي أحسن مع الآخر مهما كانت ديانته، وأنه تعالى فرض الإحسان نحو أهل الكتاب بشكل خاص، وأخبر عن مودة خاصة بين المسلمين والمسيحيين.
وينقسم كتاب الهاشمي إلى خمسة أبواب؛ الأول: الحب الإلهي، والثاني: حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستعرض الباب الثالث حب الإنسان، بينما يناقش الباب الرابع مباحث الحب، أما الباب الخامس والأخير فيتناول المحبوب (الجمال واللقاء والرضوان).
"مسلمو الروهينجا بين الصمت والخذلان"
كما يقدم مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب كتاب مسلمو الروهينجا بين الصمت والخذلان للأستاذ الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
يناقش الكتاب مأساة مسلمي بورما؛ حيث يبدأ الكتاب بالتعريف بدولة ميانمار (بورما) مبينا الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، وكيف دخل الإسلام إليها، كما يوضح قصة اضطهاد المسلمين ونشأة الحركات البوذية المتطرفة، وجذور الأزمة هناك.
ثم يختم بعرض صور من الكارثة الإنسانية وصمت العالم، وبيان جهود الأزهر الشريف في دعم ومساندة مسلمي الروهينجا.
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