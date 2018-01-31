قطار يقل نوابا جمهوريين فى أمريكا يصطدم بشاحنة وإصابات طفيفة

قطار يقل نوابا جمهوريين فى أمريكا يصطدم بشاحنة وإصابات طفيفةالأربعاء، 31 يناير 2018 07:24 م
اصطدام قطار - أرشيفية
رويترز
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قال مصدر إن قطارا متجها من واشنطن إلى وست فرجينيا يقل أعضاء جمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى اصطدم اليوم الأربعاء بشاحنة قمامة غير أنه لم تقع سوى إصابات طفيفة بين ركاب القطار.
وأضاف المصدر الذى كان بالقطار وطلب عدم نشر اسمه أن الإصابات تمثلت فى "بعض الرضوض والسحجات".
وأرسل المصدر هذه المعلومات بالبريد الالكترونى.
وكان القطار ينقل النواب إلى تجمع سنوى يعقد هذا العام فى وست فرجينيا.
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