فيديو وصور.. فكرة جديدة لمشروع شبابى لمبدعة فى التفصيل بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

إيمانا منها بما تحويه محافظة الوادى الجديد من كنوز طبيعية وقدرات بشرية وكوادر شبابية لديها طاقات وإبداعات، مازالت حبيسة حواجز العزلة التى فرضها موقع المحافظة عليهم، قررت الموهوبة إيمان فؤاد محمد رئيس قسم الزخرفة بإدارة الداخلة التعليمية، تنفيذ فكرة جديدة لإنشاء مشروع إنتاجى وتدريبى يمزج بين والإبداع والتدريب الاحترافى على فنون الرسم والخياطة والتفصيل بأنواعه، بالاعتماد على الخامات البيئية البسيطة لإنتاج قطع فنية تعكس التراث البيئى والواحاتى، وتضفى لمسة فنية غير تقليدية على تلك المنتجات التى يتم تصنيعها فى مجالات الرسم والخياطة والحياكة والكروشيه والتطريز والخيامية والبانشواه وغيرها من فنون التفصيل، وذلك بمزجه مع فنون الزخرفة والرسم والتصوير الجرافيكى والجدارى والرسم بالحرق والنحت البارز والغائر، حيث تزخر المحافظة بعدد كبير من المواهب الفذة من المبدعين فى تلك المجالات ولا يستطيعون إيجاد سبيل للوصول إلى النور على الرغم من تفانيهم فى إبداعاتهم .

عايشت عدسة "اليوم السابع" أولى مراحل انطلاق تلك التجربة بتنفيذ بدائى للمشروع فى ورشة بسيطة تحمل عنوان المشروع بأحد أحياء مدينة موط فى الداخلة، حيث بدأت صاحبة الفكرة بماكينة خياطة واحدة وبعض المعدات البسيطة الأخرى لإنتاج عدة منتجات من الملابس ذات التصميمات الفنية العالية والتى تعكس إبداع من صنعها، حيث يتم عرض مجموعة من النماذج المتنوعة للملابس والشنط النسائية والستائر واللوحات الفنية والأعمال الخاصة بأغراض الديكور المنزلى كأول بادرة إنتاج للمركز الذى يستعد لاستقبال أول دفعة من الفتيات الجدد للتدريب على فنون الحياكة الإبداعية خلال الأسبوع المقبل .

وقالت إيمان فؤاد فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إن فكرتها تعتمد على دعم منتجات الصناعات اليدوية والتراثية التى تتميز بها المحافظة وتنفيذ دورات تدريبية للراغبين فى تنفيذ مشروع ريادية وتتمنى أن يلقى المشروع دعما من المحافظ والتنفيذيين بالمحافظة حتى يتسنى له الانتشار وتحقيق الهدف منه بتوفير فرص عمل للفتيات والموهوبين وتوفير فرص عمل لشريحة كبيرة منهم .

وأضافت أنها بصدد التجهيز لعقد ورشتى خياطة وتفصيل لتعليم فن الباترون والخياطة والتصميم وتنفيذ الموديلات بجودة عالية وورشة عن الصناعات اليدوية بالتعاون مع الكوادر المؤهلة للتدريب لاستهداف المواهب من قطاع التعليم والمجتمع، حيث يتم الاستعانة بتلك الكوادر لعمل مركز تدريب لفنون الخياطة والرسم والخطوط وعمل معارض مميزة لعرض تلك المنتجات وتسويقها بما يحقق توفير فرص عمل غير تقليدية لتلك المواهب التى يتم تدريبها.

وتتمنى صاحبة الفكرة أن تلقى الدعم والمساعدة فى ترويج الفكرة وتشجيع المواهب التى ستعمل معها فى المشروع لتدشين اول مركز انتاجى وتدريبى من نوعه على مستوى المحافظة والذى يعتمد كليا على الابداع الفنى فى الانتاج ودعم آليات الجودة التى تحافظ على سمعة المنتجات التى تتميز بها المحافظة .



مدخل مركز الإنتاج والتدريب



جانب من المنتجات



صاحبة الفكرة وابنتها



منتجات إبداعية



موديلات للملابس



عرض مصغر للمنتجات



شنط نسائى



جانب من الأعمال الفنية



مركز تدريب إبرة وريشة



التدشين لعقد دورات تدريبية



ماكينة الخياطة بالمركز



أعمال حياكة وتطريز