فيديو.. محافظ الغربية يحضر مؤتمر حكاية وطن بتنظيم مجلس القيادات الشابة بالمحافظة





أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أن الشباب هم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها وهم حملة الراية وقادة المستقبل، لذلك وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى الشباب فى بؤرة اهتمامه وعلى رأس أولياته ووضع لهم البرامج ووفر لهم كافة الإمكانيات، وشاركهم فى مؤتمراتهم الشبابية سواء على المستوى الإقليمى أو العالمى لتبادل الخبرات والرؤى وعرض الأفكار والإسهامات التى تعمل على صقل خبراتهم وتفعيل دورهم فى مختلف مجالات العمل العام ورسم صورة مصر المستقبل ليكونوا بالفعل قادة مصر القادمين.

وحث محافظ الغربية الشباب على الحفاظ على مصر والدفاع عنها وعن ترابها الغالى والحفاظ على ما تم إنجازه من مشروعات كبرى فى مختلف مجالات التنمية لوضع مصر فى مكانها الرائد على المستوى الإقليمى والدولى، وقدم محافظ الغربية الشكر للشباب على إسهاماتهم وجهودهم ومعاونتهم للأجهزة التنفيذية فى العديد من مجالات العمل وعرض أفكارهم ورؤاهم والتواصل مع المواطنين بكافة فئاتهم على أرض الواقع.

جاء ذلك فى مؤتمر حكاية وطن الذى أقامه مجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية بمناسبة مرور عام على إنشاء لجان الحوار المجتمعى بالمجلس، تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والمجلس الاستشارى للشباب بالمحافظة.

أقيم الاحتفال بقاعة المجلس الشعبى المحلى بطنطا بحضور الدكتور محمد قريبة رئيس مجلس القيادات الشابة، واللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أيمن الشرقاوى مدير عام مكتب المحافظ ومنسق المؤتمر، وعدد من نواب البرلمان ورموز العمل العام والتنفيذيين ورجال الدين وقيادات المرأة.