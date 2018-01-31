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فيديو.. تكدس مرورى إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الواحات

الأربعاء، 31 يناير 2018 10:47 م
فيديو.. تكدس مرورى إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الواحات إنقلاب سيارة - أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
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شهد طريق الواحاات تكدسا للسيارات بسبب حادث انقلاب سيارة نقل، ودفع رجال الإدارة العامة للمرور بالجيزة برجال قطاع الخدمات الفنية، لرفع السيارة النقل المقلوبة بالطريق.

وتسبب الحادث فى ظهور كثافات مرورية مرتفعة أعلى الطريق للمتجه إلى منطقة حدائق الأهرام.


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