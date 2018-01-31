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فيديو.. الجارديان: حوت يقلد البشر ويقول Hello وBye Bye

الأربعاء، 31 يناير 2018 04:35 م
فيديو.. الجارديان: حوت يقلد البشر ويقول Hello وBye Bye حوت - ارشيفية


كتبت ريم عبد الحميد
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كشف بحث جديد أن حوت "الأوركا" القاتل قادر على تقليد حديث البشر، واستطاع أن يقول وفى بعض الأحيان من المرة الأولى كلمات مثل "مرحبا" "واحد، اثنان" و"وداعا"، باللغة الإنجليزية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الدراسة أظهرت أن هذا النوع من الحيتان قادر أيضا على نسح الأصوات غير المألوفة التى يصدرها حيتان الأوركا الأخرى، بما فى ذلك صوت أشبه بالنفخ للتعبير عن الازدراء.

قالت شبكة سكاى نيوز إن ويكى، وهى أنثى عمرها 16 عاما تعيش فى متنزه فرنسى، وفى مقطع فيديو، يمكن سماع الحوت يتكلم وكأنه ببغاء، إلا أن معظم الكلمات المنطوقة يمكن فهمها بسهولة.

وبالرغم من أن الباحثين لم يحددوا بعد مدى قدرة "ويكى" على التواصل بشكل عادى، إلا أن الباحث الإسبانى الذى يقود الدراسة، خوسيه أبرامسون، يعتقد أن "ويكى قد تصبح قادرة على إجراء المحادثات الأساسية بسهولة فى يوم ما".

وبحسب فرانس برس، قال خوسيه ابرامسون، من جامعة كومبلوتنسه فى مدريد، وهو أحد معدى الدراسة التى نشرت نتائجها، الأربعاء: "كنا نتوقع حالات تقليد معروفة كأن تقوم الحوت الأنثى بترديد النغمة أو رنة الصوت أو إيقاع المقاطع. لكننا لم نكن نتوقع مثل هذا التقليد الجيد".

وذكّر الباحث أن "التكوين الصوتى لحيتان الأوركا، وبشكل الحيتان، يختلف تماما عن ذلك الخاص بالبشر كما أن قدرتها على نقل الكلام البشرى المختلف تماما عن الأصوات التى تصدرها طبيعيا، تظهر مدى قدرتها على التقليد.


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