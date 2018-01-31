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فرنسا تعتقل 4 أشخاص بتهمة توفير أسلحة لمنفذى اعتداءات فى باريس عام 2015

الأربعاء، 31 يناير 2018 03:50 ص
فرنسا تعتقل 4 أشخاص بتهمة توفير أسلحة لمنفذى اعتداءات فى باريس عام 2015 الشرطة الفرنسية - أرشيفية


(أ ف ب)
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أعلن مصدر قضائى فرنسى اعتقال أربعة اشخاص للاشتباه بتوفيرهم الأسلحة التى استخدمت فى الاعتداءات الجهادية التى استهدفت فى يناير 2015 فى باريس كلا من أسبوعية شارلى إيبدو الساخرة ومتجرا يهوديا.

وقال المصدر، إن الموقوفين الأربعة تتراوح أعمارهم بين 30 و36 عاما وقد اعتقلوا يومى الاثنين والثلاثاء ووضعوا فى الحبس الاحتياطى "ريثما يتم تحديد دور كل منهم فى توفير الأسلحة" التى استخدمت لتنفيذ تلك الاعتداءات التى خلفت 17 قتيلا.

وأضاف أن ثلاثة من الموقوفين اعتقلوا فى منطقة اردين (شمال شرق) فى حين أن الرابع كان معتقلا أصلا على ذمة قضية حق عام وقد اقتيد من سجنه واودع الحبس الاحتياطى للتحقيق معه فى قضية الاعتداءات الجهادية.

وفى السابع من يناير 2015، اقتحم الأخوان سعيد وشريف كواشى مقر الأسبوعية الساخرة فى باريس وأطلقا النار على من فيه، فى اعتداء جهادى أوقع 12 قتيلا.

وفى اليوم التالى أطلق مسلح آخر يدعى اميدى كوليبالى النار على شرطية فى إحدى ضواحى باريس فقتلها، ثم احتجز رهائن فى متجر لبيع الأطعمة اليهودية قرب باريس فى هجوم قتل خلاله أربعة أشخاص.

 

          


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