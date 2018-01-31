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الأربعاء، 31 يناير 2018 07:54 ص
خالد صلاح
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فرنسا تؤكد إدانة تركيا بسبب عملياتها العسكرية فى سوريا

الأربعاء، 31 يناير 2018 05:54 ص
فرنسا تؤكد إدانة تركيا بسبب عملياتها العسكرية فى سوريا الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون


(أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان إن تركيا ستكون "مدانة تماما" إذا قامت عمليات عسكرية فى سوريا بهدف "احتلال أراض فيها أو الغزو".

وأضاف الوزير، أمام البرلمان، ردا على سؤال عن موقف فرنسا إزاء التدخل العسكرى التركى فى سوريا " نحن نفهم أن تركيا تريد حماية حدودها ومحاربة المجموعات الإرهابية فيها ، وأنتم تعرفون أن هناك الكثير منها ، لكننا لا يمكن أن نؤيد أن يحدث ذلك على حساب المدنيين ، خصوصا وأن معظمهم من اللاجئين والنازحين وهم بمئات الآلاف".

وتابع: "لقد أبلغنا السلطات التركية بهاتين النقطتين ، كما قال رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ذلك للرئيس التركى رجب طيب أردوغان".

وأكد وزير الخارجية الفرنسى مجددا ضرورة الالتزام بإطار منظمة الأمم المتحدة من أجل تسوية سياسية للنزاع فى سوريا عبر الإسراع بحل برعاية الأمم المتحدة ، معتبرا أن ذلك لن يحدث فى سوتشى ، وأنه يجب أن يتم فى جنيف.


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فرنسا

تركيا

سوريا

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